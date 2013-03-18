У Києві відбудеться 10-й фестиваль документального кіно про права людини

22 - 28 березня у столичному Будинку кіно та у кінотеатрі «Кінопанорама» проходитиме Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Як повідомили УНІАН в Академії української преси, відкриватиме Docudays UA чеська іронічна стрічка «Твердиня», режисери якої Клара Тасовська та Лукаш Кокеш проводять екскурсію Придністров’ям або ж «музеєм тоталітаризму просто неба», де люди навчилися балансувати на межі існування у «неіснуючій державі» та позиранням у бік ЄС. Фільм «Твердиня» визнаний найкращою чеською документальною стрічкою 2012 року на престижному кінофестивалі у Їглаві.

Ведучі церемонії відкриття – журналісти Єгор Соболєв та Марічка Падалко.

Цього року правозахисні заходи і кінопокази на фестивалі Docudays UA об’єднані спеціальною темою – «Вибір є!». Особливий фокус – на захист свободи слова і мирних зібрань, доступ до інформації та право на вільне вираження поглядів.

Гості фестивалю – відомі кінематографісти, правозахисники, журналісти та активісти з Канади, США, Китаю, Великої Британії, Ісландії, Шотландії, Австралії, Аргентини, Єгипту, Ірану, Тунісу, Сирії, Данії, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Чехії, Сербії, Фінляндії, Азербайджану, Грузії, Румунії, Латвії, Литви, Естонії, Конго, Італії, Хорватії, Росії, Білорусі та України.

Фільми змагаються у трьох конкурсах – Docu/Життя, Docu/Право, Docu/Коротко. Кожен конкурс має власне журі та призовий фонд. Свого фаворита також обирають студенти і глядачі. Цього року серед конкурсантів чимало переможців таких престижних кінофестивалів як Sundance, IDFA, Berlinale, Hot Docs.

Організатори на знак пам’яті про друга і продюсера фестивалю Андрія Матросова вручать особливу премію фільму, в якому побачать найбільше любові. У Будинку кіно також пройде спеціальна виставка фотографій А.Матросова.

Вхід на всі кінопокази безкоштовний.