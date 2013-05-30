«Французький поцілунок» занесли до словника
14:27, 30 травня 2013Культура
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У французькій мові з`явилося спеціальне слово для позначення «французького поцілунку», передає Газета.ру з посиланням.
Слово galoche, тобто поцілунок з язиком, було офіційно занесено до словника Petit Robert-2014, який почне продаватися в четвер.
Лоуренс Лапорт, директор видавничого дому, сказала, що у французів «завжди було безліч виразів для опису французького поцілунку, але досі не було єдиного слова».
Вона додала, що відсутність слова «ніколи не заважала нам це робити».
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