«Французький поцілунок» занесли до словника

У французькій мові з`явилося спеціальне слово для позначення «французького поцілунку», передає Газета.ру з посиланням.

Слово galoche, тобто поцілунок з язиком, було офіційно занесено до словника Petit Robert-2014, який почне продаватися в четвер.

Лоуренс Лапорт, директор видавничого дому, сказала, що у французів «завжди було безліч виразів для опису французького поцілунку, але досі не було єдиного слова».

Вона додала, що відсутність слова «ніколи не заважала нам це робити».