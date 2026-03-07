У Трампа прокоментували допомогу Ірану від Росії для ударів по військових США

Левітт пояснила, що означають слова Трампа про "безумовну капітуляцію" Ірану.

У Білому домі прокоментували повідомлення про те, що Росія допомагає Ірану бити по військових США, передаючи йому розвіддані. Про це пише Clash Report.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи обговорював президент Трамп це питання з президентом РФ Володимиром Путіним, прес-секретар Керолайн Левітт заявила, що подібні теми повинен коментувати сам глава держави.

"Послухайте, це краще запитати у самого президента. Але що я можу сказати: ми не коментуємо розвідувальні повідомлення, які були злиті в пресу. Сталося це чи ні - відверто кажучи, це не має великого значення, тому що президент Трамп і збройні сили США зараз буквально розгромлюють режим іранських терористів-ізгоїв", - сказала вона.

Також Левітт пояснила, що означають слова Трампа про "безумовну капітуляцію" Ірану.

За її словами, "безумовна капітуляція" Тегерана означає, що президент США сам вирішить, коли від Ірану більше не виходить загроза.

Допомога Ірану від РФ

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для нанесення ударів по американських військах на Близькому Сході.

За словами чиновників США, з початку війни Москва передає Тегерану відомості про розташування військових об'єктів США, включаючи кораблі і літаки. Одне з джерел охарактеризувало цю допомогу як масштабну.

