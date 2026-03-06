У першу весняну суботу в Україні вимикатимуть світло: хто залишиться в темряві

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

У суботу, 7 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості, повідомляє Укренерго.

Енергетики нагадують, що обмеження запроваджені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

В Укренерго нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитись і тому радять дізнаватися час та обсяг застосування відключень у вашому будинку на офіційних сторінках обленерго відповідного регіону.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликають енергетики.

Ситуація в енергосистемі України:

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво зменшити. Якщо взимку нестача сягала 5-6 ГВт, то нині її скорочено приблизно до 1 ГВт.

При цьому влітку ситуація в галузі залежатиме від масштабів і ефективності російських атак на енергетичну інфраструктуру, рівня захисту об’єктів, а також темпів розвитку розподіленої генерації.

5 березня стало відомо, що Україна відновила експорт електроенергії у окремі години доби на мінімальному рівні. Зазначалося, що поставки відбуваються лише за профіциту в енергосистемі. Обсяги поставок поки дуже низькі.

