В ЄС розповіли, скільки ракет для Patriot Україна витратила за зиму

Україна "за чотири місяці зимового сезону" витратила на перехоплення російських ракет близько 700 ракет-перехоплювачів, що випускаються з систем ППО Patriot. Як передає Euronews, про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Відзначається, що він розпочав у Польщі свій "ракетний тур" країнами Європи, метою якого є розвиток європейського виробництва цього виду озброєнь.

За його словами, така витрата "приблизно відповідає кількості ракет, які американські виробники здатні виробляти за рік".

Важливо, що Lockheed Martin, ключова компанія, яка збирає ракети PAC-3 для систем Patriot, у 2025 році виготовила 620 таких ракет, що більш ніж на 20% перевищує показник попереднього року.

Кубілюс зазначив, що Україна витрачає таку велику кількість дефіцитних снарядів, оскільки знищення однієї наближаючої балістичної ракети часто вимагає декількох перехоплювачів.

Проблеми з ракетами для Patriot

Як писало видання Reuters, загострення протистояння між США та Іраном створює ризик перенаправлення американського озброєння з України в регіон Перської затоки. На тлі триваючих масових атак Росії українська протиповітряна оборона може зіткнутися з дефіцитом ракет для систем Patriot.

