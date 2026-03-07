США можуть пом'якшити санкції щодо більшості російської нафти

США не перешкоджають закупівлям російської нафти Індією, щоб забезпечити роботу нафтопереробних заводів Південної Азії.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розглядає варіант зняття санкцій з російської нафти, щоб усунути нестачу цієї сировини в світі через військову операцію проти Ірану на Близькому Сході. Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox Business.

"Ми дали Індії дозвіл на прийом російської нафти. Ми можемо зняти санкції і з іншої російської нафти", - розповів чиновник.

За його словами, "на воді знаходяться сотні мільйонів барелів нафти, на які накладені санкції".

"По суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію, і ми розглядаємо цю можливість", - зазначив він.

У свою чергу глава Міненерго США Кріс Райт заявив, що США не перешкоджають закупівлям російської нафти Індією, щоб забезпечити роботу нафтопереробних заводів Південної Азії на тлі фактичної зупинки судноплавства через Ормузьку протоку.

"Ми просто шукаємо прагматичні рішення, щоб нафта надходила на переробку і заводи могли продовжувати роботу", - додав він.

За його словами, влада США очікує, що ціни на бензин в країні почнуть знижуватися протягом "декількох тижнів, а не місяців".

Пом'якшення санкцій проти російської нафти

Раніше Бессент заявив, що США видали Індії 30-денну ліцензію на закупівлю російської нафти, щоб знизити тиск на світовий ринок через війну з Іраном.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США опублікувало документ, в якому зазначено, що ліцензія дозволяє операції з продажу, доставки або розвантаження російської нафти, яка була завантажена на судно до 5 березня.

