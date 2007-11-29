У Києві можна побачити наслідки кліматичних змін (фото)

У національному університеті «Києво-Могилянська академія» відкрита експозиція робіт десяти всесвітньовідомих фотографів «ПівнічПівденьЗахідСхід», яка присвячена темі наслідків кліматичних змін на планеті.

В експозиції представлені роботи таких відомих фотомайстрів як Ян Беррі та Алекс Вебб, Алекс Маджолі та Кріс Стіл-Перкінс, Гарі Грайєрт та ін, що ілюструють вплив кліматичних змін на існування всього живого в різних частинах світу, а також заходи, які проводяться для зменшення викиду вуглецю d атмосферу.

За даними вчених, збільшення середньої температури на планеті всього на два градуси призведе до зникнення коралів і полярних ведмедів, а на шість – загрожує загибеллю всього живого. Для України кліматичні зміни загрожують повенями у Карпатах, перетворенням східних і південних степів у пустелі, а також затопленням прибережних територій. Однією з основних причин кліматичних змін стали наслідки людської діяльності і тотальним забрудненням планети. За даними екологів, щорічно в Україні утворюється біля 50 млн. кубометрів твердих побутових відходів, вага яких складає майже 11 млн. тонн. І лише 3% твердих побутових відходів підлягають переробці та утилізації. Їх захоронюють на 3,6 тис сміттєвих звалищах і полігонах, площа яких складає 4% території країни, що дорівнює площі Українських Карпат.

Фотовиставка стала частиною проекту Збережемо Україну чистою, у рамках якого студенти п’яти київських ВУЗів подивилися документальний фільм-володар Оскару An Inconvenient Truth (Незручна правда) лауреата Нобелевської премії світу 2007 Альберта Гора про глобальне потепління, пройшли тестування на визначення особистого ступеня причетності до кліматичних змін, а також підтримали пропозицію організаторів проекту – Британської Ради та компанії Тетра Пак – щодо роздільного збору сміття у своїх університетах та гуртожитках.

Виставка ПівнічПівденьЗахідСхід проходить у Зеленій аудиторії Києво-Могилянської академії (вул. Г.Сковороди,2) та відкрита для всіх бажаючих до 5 грудня.