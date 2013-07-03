Роман Тані Малярчук видадуть німецькою мовою

Роман Малярчук презентуватимуть у Відні /Фото: Т.Давиденко

У престижному віденському видавництві Residenz Verlag восени виходить німецькою мовою роман молодої, але вже відомої, української письменниці Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда".

Увагу видавництва на творчість Малярчук ще кілька років тому звернув австрійський центр міжкультурних обмінів KulturKontakt Austria, розповіла DW керівниця видавництва Residenz Verlag Клаудіа Ромедер.

Для німецькомовного читача "Біографія випадкового чуда", вочевидь, допоможе скласти уявлення про сучасну українську антропологію, хоч сама авторка і має щодо цього свої застереження.

"Я проти такого формулювання власної творчості - мовляв, з її книжок можна пізнати Україну. Не можна. Я український письменник, але я не пишу про Україну. Я не читала Маркеса, скажімо, з бажання пізнати Латинську Америку, і так само зараз я не читаю Томаса Бернгарда, щоб пізнати Австрію. Це може бути додатковим бонусом, але не стимулом", - пояснює Малярчук.

Презентація німецькою мовою роману "Біографія випадкового чуда" Тані Малярчук запланована на 18 вересня у Відні.

Як відомо, це буде вже не перша публікація творів Малярчук німецькою. У тому ж видавництві у 2009 році вийшла збірка оповідань української авторки.