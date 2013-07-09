Данія визначила дату проведення "Євробачення-2014"

Фінальний етап пісенного конкурсу "Євробачення-2014", який майбутнього року відбудеться в Данії, пройде 10 травня. Як повідомило національне телебачення, півфінали відбудуться 6 і 8 травня.

"Ми намагалися знайти дату, яка влаштувала б усі міста, які в даний час змагаються за право прийняти" Євробачення-2014 ", а також наших європейських сусідів", - сказала виконавчий продюсер конкурсу Пернілла Гордбо.

Рішення про місце проведення конкурсу буде прийнято не раніше, ніж наприкінці літа, відзначається в повідомленні. На даний час за право проведення "Євробачення-2014" борються Хорсенс, Хернінг і Копенгаген, причому столичний стадіон "Паркен", де конкурс проходив у 2001 році, вже зняв свою заявку.

На "Євробаченні-2013" у шведському Мальме переможницею стала датчанка Еммелі де Форест з піснею "Тільки сльози".

ІТАР-ТАРС