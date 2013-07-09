Главу УГКЦ прийняли в байкери (фото)
11:29, 09 липня 2013Культура
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Подарували фірмову жилетку
Під час святкування 1025-ліття Хрещення України-Русі в місті Гурово-Ілавецьке, що на півночі Польщі, глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) став байкером. Про це пише Тиждень.
До свого товариства його прийняв один з українських байкерських клубів Польщі.
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Патріархові подарували фірмову клубну жилетку і увіковічнили цей святковий момент на фотографії.
На завершення колона байкерів провела Блаженнішого кортежем до місцевої церкви де відбулася урочиста Свята Літургія.
Фото - з Facebook
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