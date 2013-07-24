Міністр запевняє, що відбудова Десятинної церкви в Києві не планується

Жодних заходів навколо Десятинної церкви в Києві, крім її консервації, не планується. Про це заявив Радіо Свобода міністр культури України Леонід Новохатько.

«У найближчий час, той, про який я можу говорити, ніяких зрушень, крім консервації Десятинної церкви, не планується», – сказав чиновник.

Новохатько додав, що в разі ухвалення рішення про відбудову йтиметься не про той історичний об’єкт, який бачили кияни у ХІІ столітті.

«Якщо говорити про відродження, то треба ж говорити з науковцями. Відроджувати що? Те, що було років сто тому, не є тією Десятинною церквою, яка була в ХІІ столітті», – наголосив міністр.

Цього тижня Народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко вніс до Верховної Ради законопроект про необхідність відбудувати Десятинну церкву в Києві. Законопроект «Про відродження унікального Символу православ’я – церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві» зареєстрований у Раді 22 липня.