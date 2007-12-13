Зірки шоу-бізнесу привітали цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру

2007-го цю почесну нагороду отримали колишній віце-президент США Альберт Гор і Міжурядова група експертів зі зміни клімату. Їхню появу у залі глядачі вітали оваціями.

На святковому концерті у столиці Норвегії виступила ціла плеяда мега-зірок, серед них Аліша Кіс, Енні Леннокс та Кайлі Міноуг. Австралійка після важкої і тривалої хвороби відправилася у світове турне на підтримку нового альбому. В Осло вона виконала хіти «Не можу викинути тебе з голови» і «Два серця».

Завершив дійство фронтмен норвезького гурту А-Hа Мартін Харкет з новою піснею «Лист з Єгипту». Ведучими концерту були голлівудські зірки Ума Турман і Кевін Спейсі.

ICTV