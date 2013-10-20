Оксана Забужко стала лауреаткою міжнародної літературної премії Angelus

Оксана Забужко та Катаржина Котинська / Фото: Angelus

Українська письменниця Оксана Забужко, автор книги "Музей покинутих секретів" і її перекладачка Катаржина Котинська стали лауреатками літературної премії Angelus 2013 року, яку видають у польському місті Вроцлав прозаїкам з Центральної Європи, повідомляє офіційний сайт премії.

"Цього року ми вирішили нагородити чудову книгу, яка пронизана історією та сьогоденням, магією, любов’ю, зрадою та смертю", - сказала голова журі Angelus Наталія Горбанєвська.

"Я втратила мову. Я розумію, чому голлівудські зірки, коли отримують Оскар, плачуть. Ось як я себе почуваю. Я змішую всі мови. У мене таке враження, що завдяки Вроцлаву Україна вже стала частиною Європи", - сказала Забужко, отримуючи нагороду.

Письменниця також подякувала перекладачці Катаржині Котинській, назвавши її співавтором своєї книги.

Довідка. Літературна премія Angelus присуджується щорічно за найкращу книгу прози, опубліковану польською мовою за попередній рік. Переможцем може стати письменник з Центральної Європи з 21 країни: Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Україна та Угорщина.

Раніше цю премію вже отримував український письменник - Юрій Андрухович за книгу "Дванадцять обручів"