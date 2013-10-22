У Києві відкрився VIII Міжнародний конгрес україністів

Сьогодні у Києві відбулося відкриття VIII Міжнародного конгресу україністів, приуроченого до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними організаторів, бажання взяти участь у конгресі виявили близько тисячі науковців, проте в Колонній залі Київради, де відбувається захід, присутні 770 представників вітчизняної та зарубіжної науки.

Найчисельнішою є делегація з Росії (47 науковців). Польська делегація нараховує 13 осіб. Також у роботі конгресу беруть участь науковці з Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану, Словенії, Словаччини, Сербії, Хорватії, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Італії, Австрії, Ізраїлю, Канади, США, загалом з 22 країн.

У відкритті конгресу взяли участь представники Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів, народні депутати, члени Президії Національної академії наук України, керівники гуманітарних академічних інститутів.

Керівник Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента України Юрій Богуцький зачитав привітання Президента Віктора Януковича з нагоди відкриття конгресу. У привітанні йдеться: «Нинішній авторитетний захід, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, є нашою даниною вдячності справжньому синові українського народу за його геніальну спадщину. Тривала співпраця вітчизняних та зарубіжних вчених сприяє розвитку гуманітарної науки, поширенню знань про національну культуру на теренах України та поза її межами».

У свою чергу, міністр культури Леонід Новохатько зачитав привітання прем’єр-міністра Миколи Азарова: «Від імені уряду України вітаю вас з відкриттям наукового форуму, присвяченого 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. Українознавчі конгреси стали помітними подіями у культурному і науково-інтелектуальному житті України, вони викликають позитивний резонанс в українському суспільстві та у світі. Уряд високо цінує зусилля, спрямовані на дослідження, поширення та популяризації проектів з україністики на міжнародному рівні. Сподіваюся, що VIII Міжнародний конгрес україністів започаткує новий етап розвитку українознавства та утвердження загальнолюдських гуманітарних ідеалів».

У рамках конгресу працюють 19 секцій, 6 круглих столів та дві тематичні конференції.

Організаторами заходу виступають НАНУ, Міністерство культури України, Київський національний університет імені Шевченка та Міжнародна асоціація україністів.

*** Міжнародна асоціація україністів заснована 1989 року в Італії на установчих зборах за ініціативою та участю українознавців з України, США, Канади, Італії, ФРН, Польщі, Бельгії, Нідерландів. Завданнями асоціації є сприяння відновленню та розвитку українознавства, збереженню памяток історії і культури, поширення знань про культурні надбання і наукові здобутки українського народу у світі, проведення українознавчих наукових форумів, координація діяльності національних асоціацій в різних країнах світу.