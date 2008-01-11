Меру Полтави вручили підручник, аби він ознайомився з біографією Петлюри

Сьогодні перед початком сесії Полтавської міської ради представники громадського комітету з увічнення пам’яті Симона Петлюри подарували міському голові Андрію МАТКОВСЬКОМУ шкільний підручник з історії України для 10 класу для ознайомлення з біографією С.Петлюри.

Як передає кореспондент УНІАН, члени комітету вважають, мер Полтави не знає українську історію, зокрема про діяльність С.Петлюри. Раніше А.МАТКОВСЬКИЙ заявляв, що постать С.Петлюри є „суперечливою” і радив громадським організаціям зосередитись на просвітницькій роботі серед полтавчан, замість того, щоб добиватися встановлення пам’ятника голові Директорії УНР.

„Ми розуміємо, що міський голова навчався ще в радянській школі, де вчителі про Петлюру нічого не розповідали. Тому ми йдемо назустріч меру, хочемо щоб він дізнався про нашого видатного земляка те, що знає кожен український школяр, тобто, правду. Сподіваємося, що, прочитавши кілька розділів цього підручника, міський голова вже до наступної сесії змінить свою думку і проголосує за встановлення пам’ятника Симону Петлюрі у Полтаві”, - заявив координатор комітету Олексій ЛОГВІНОВ.

Довідка УНІАН. С.Петлюра народився в Полтаві у 1879 році. Під час громадянської війни в Росії був головним отаманом Української народної республіки (УНР). У 1919 році очолив УНР. У 1920 році, після численних поразок від Червоної Армії, яких зазнали українські війська, він емігрував до Польщі. У 1926 році був застрелений в Парижі.

Пам`ятник С.Петлюрі в Полтаві планувалося відкрити ще 22 вересня 2007 р. Спорудження пам`ятника ініціював голова Полтавської ОДА Валерій АСАДЧЕВ.

Полтавський міський громадський комітет з увічнення пам’яті С.Петлюри було створено в грудні 2007 року. До нього увійшли представники низки громадських та політичних організацій обласного центру, зокрема, Української народної партії, партії “Народний Союз Наша Україна”, Народного Руху України, БЮТ, товариства «Просвіта», організації Молодіжна взаємодія, Національної спілки письменників України, Організації українських націоналістів тощо.

6 грудня 2007 року Полтавська міськрада не змогла визначитися з місцем для встановлення пам`ятника С.Петлюрі. За узгодження місця проголосувало тільки 19 депутатів із 35, присутніх у залі. Мер Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ від голосування утримався, мотивувавши це бажанням не чинити тиску на депутатський корпус.