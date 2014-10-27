У Петербурзі пропонують карати клієнтів повій одруженням

Місцевий депутат Санкт-Петербурга Ольга Галкіна внесла в законодавчі збори міста законопроект, за яким чоловіки повинні платити штраф за зв'язок із жінками легкої поведінки і сидіти по 15 діб за гратами, передає ТСН.

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Фінансового стягнення можна буде уникнути лише якщо клієнт доведе, що робить це вперше в житті та одружиться із жінкою, з якою мав зв'язок. Така норма, на переконання депутата Галкіної, обов'язково знизить рівень вуличної проституції.

Раніше УНІАН повідомляв, що на території країн Митного союзу введено заборону на виробництво, ввезення і продаж мереживних трусиків.