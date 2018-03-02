"Несправжні, як груди Меланії": американці в соцмережах висміюють супер-ракети Путіна

Посольство Росії у Вашингтоні попросило в Twitter придумати назву для нової російської зброї. Американці запропонували назви "Груди Меланьї" і "Великий блеф".

Президент РФ Володимир Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат", які замінять вироблені в Дніпрі радянські ракети "Воєвода".

Посольство Росії у Вашингтоні попросило в Twitter придумати назву для нової російської зброї. Користувачі соцмереж відразу стали змагатися в дотепності, придумуючи назву для чергової "супер-ракети" Путіна.

"Melania's Breasts."



Because they're just as fake. — Douglas Higgins (@DouglasHiggins8) March 1, 2018

Користувач Дуглас Хіггінс запропонував назвати ракети "Груди Меланії". "Тому що вони такі ж несправжні", - пояснив він.

Інший користувач запропонував назвати ракету «Трамп». «Він помаранчевий, належить вам і руйнує все, з чим контактує», - пояснив він.

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Багато користувачів сприйняли новину про нове озброєння з недовірою. Вони вважають, що інформація про новітнє озброєння - fake news - і запропонували назви: «великий блеф», «зупиніть брехню» і «брехливе обличчя».

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив про випробування в Росії нової ракети з ядерним двигуном. "В ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.