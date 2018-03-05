Мережу обурила фотосесія однорічного хлопчика-зомбі, та історія виявилася зворушливою (відео)

11:13, 05 березня 2018
Курйози
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Читайте такожБразильське телебачення жорстоко розіграло пасажирів метро Знімки жінка розмістила у соцмережі, а, коли їй почали писати обурені юзери, поділилася історією свого хлопчика.

Виявилося, що у перші хвилини життя його серце зупинилося. Утім медики змогли витягти малюка з того світу, який тривалий час провів у реанімації. 

Це сталося на Гелловін, тому й мама вирішила влаштувати його першу фотосесію у такому стилі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 30 вересня відбувся "Zombie Run". Це  всесвітньо відомий забіг по 5-кілометровій трасі, що кишить зомбі.

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Теги: #хлопчик зомбі#костюм зомбі#мама Гелловін