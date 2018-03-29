Депутат прийшла на сесію міськради з "кравчучкою" (фото)
12:26, 29 березня 2018Курйози
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Жінка нарікає, що сесію міськради проводять раз у квартал.
На "кравчучці" депутат привезла документи / фото kg.ua
Депутат Оксана Піддубна прийшла на сесію Кременчуцької міськради з "кравчучкою". На ній вона привезла документи.
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Вона каже, що сесія раз у квартал – це знущання над депутатами, оскільки такий обсяг інформації розглянути одразу неможливо, передає "Кременчуцька газета".
Раніше одеський Дарт Вейдер змінив стать і став (точніше, стала) помічником-консультантом одного з депутатів Одеської міської ради. Відповідне посвідчення на ім'я Вейдер Дарта Олександрівни секретар Одеської міськради підписав 24 січня.
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