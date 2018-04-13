У Стокгольмі з'явився п'ятиповерховий синій пеніс

Своєю роботою художниця хоче привернути увагу до питання сексуальної свободи.

На одному з п'ятиповерхових житлових будинків у Стокгольмі з'явився мурал з зображенням синього статевого члена.

Як повідомляє The Local з посиланням на Aftonbladet, мурал намалювала шведська художниця Кароліна Фальхолт, відома своїми скандальними роботами.

Аналогічна робота художниці у рожево-помаранчевих кольорах з'явилася у грудні на стіні будинку у районі Нижнього Істсайду в Нью-Йорку. Мурал протримався на стіні три дні, після чого був замальований через скарги мешканців будинку.

Читайте такожУкраїнські мурали увійшли до списку кращих витворів вуличного мистецтва 2017 року (фото)У випадку з роботою у Стокгольмі такої загрози немає: за документами на будівлю, дозвіл мешканців не потрібний. Згідно з правилами, мурал може знаходитися на стіні пртягом 6 місяців.

"Я не кажу, що ці стіни для того, щоб малювати на них великі пеніси, але все має бути з цим гаразд", - сказав представник компанії, яка займається організацією графіті у місті.

Своєю роботою художниця хоче привернути увагу до питання сексуальної свободи.

"Секс - це дуже важливо, але це завжди було "брудною" темою для обговорення. Я вважаю, що якщо цьому (муралу - УНІАН) дозволять залишитися тут, люди отримають повідомлення, і нехай він займе своє місце в дискусії навколо тіла, сексуальності і свободи", - сказала художниця.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року в США пілот намалював у небі пеніс.