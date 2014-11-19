BBC: Сім'я Боба Марлі запускає перший бренд марихуани

Marley Natural продаватиме різні лосьйони, креми та інші супутні товари з домішками марихуани, повідомляє українська служба Бі-бі-сі.

Нові продукти розробляє компанія Privateer Holdings, яка розташована в штаті Вашингтон в США. Очікується, що вони надійдуть в продаж в США і, можливо, по всьому світу в 2015 році.

Дочка Боба Седелла Марлі заявила, що її батько вітав би рішення, ухвалене сім'єю.

"Мій батько був би щасливий побачити, що люди розуміють цілющу силу трави", - сказала вона.

Голова компанії Privateer Holdings Брендан Кеннеді заявив, що Марлі був людиною, яка багато в чому стояла у витоків руху за легалізацію марихуани 50 років тому.

"Між ім'ям Боба Марлі і цим брендом існує природний зв'язок. Знаєте, якщо пошукати найбільш відому людину у світі, чиє ім'я пов'язане з марихуаною, то це буде Боб Марлі", - сказав він.

Боб Марлі помер від раку в травні 1981 року. Він вважав канабіс або марихуану невід'ємною частиною своєї віри - растафаріанства - і активно виступав за її легалізацію.

У американських штатах Колорадо і Вашингтон використання марихуани в некомерційних і розважальних цілях є легальним. Використовувати продукт можна тільки в особистих цілях (не на публіці).

Ще кілька штатів можуть наслідувати їх приклад; у багатьох інших штатах дозволяється застосування марихуани в медичних цілях за рецептом лікаря.