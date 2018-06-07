Художник влучною карикатурою висміяв "пряму лінію" з Путіним (фото)
21:08, 07 червня 2018Курйози
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У четвер, 7 червня, відбулася "пряма лінія" з президентом РФ.
Художник потролив Путіна новою карикатурою / фото twitter.com/Sergey_Elkin
Відомий російський художник Сергій Йолкін висміяв у карикатурі "пряму лінію" з президентом РФ Володимиром Путіним.
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Відповідний малюнок розміщений на його сторінці у Twitter. Та, на карикатурі зображений глава РФ, що балансує на канаті.
Як повідомляв УНІАН, колишнього тренера київського "Динамо" Валерія Газзаєва розкритикували в мережі за дивний виступ на "прямій лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним.
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