Художник влучною карикатурою висміяв "пряму лінію" з Путіним (фото)

21:08, 07 червня 2018
Курйози
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Художник потролив Путіна новою карикатурою / фото twitter.com/Sergey_Elkin

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Відповідний малюнок розміщений на його сторінці у Twitter. Та, на карикатурі зображений глава РФ, що балансує на канаті.

Як повідомляв УНІАН, колишнього тренера київського "Динамо" Валерія Газзаєва розкритикували в мережі за дивний виступ на "прямій лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Теги: #Пряма лінія з Путіним#Володимир Путін