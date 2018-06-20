У метро Києва проїхалася лисиця (фото)
20:52, 20 червня 2018Курйози
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Власник тримав тварину в метро на руках.
Лисиця сиділа на руках у свого власника / фото facebook.com/mtrineyev
У київському метро сфотографували незвичайного пасажира - лисицю.
У вагоні столичної підземки помітили чоловіка, який тримав на руках лисицю. На тварину було одягнуто шлею з повідцем.
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"Що тільки не зустрінеш в метро. Насправді дуже страшно", - йдеться у підписі під фото Максима Трінеєва у Facebook.
"Хвіст довжиною в тіло і майже лисий. Линяє, напевно", – припустив автор знімка.
Як повідомляв УНІАН, на станціях Київського метрополітену з'являться постери з Facebook-персонажем під назвою "Гусь".
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