"Нести всіляку пургу": художник влучною карикатурою висміяв Трампа (фото)

Карикатурист провів аналогію між нестриманістю Трампа в Twitter та його переговорами з Путіним.

Відомий карикатурист Сергій Йолкін висміяв президента США Дональда Трампа після зустрічі з Путіним у Гельсінкі.

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Карикатуру він опублікував у своєму Facebook. На ній зображений американський президент, на якого кричить роздратований логотип Twitter.

"Тут тобі не Twitter, щоб нести всіляку пургу", - написано на карикатурі.

Раніше в мережі висміяли "спецвзуття" президента Росії Володимира Путіна під час його зустрічі з главою США Дональдом Трампом.