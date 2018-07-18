"Нести всіляку пургу": художник влучною карикатурою висміяв Трампа (фото)

12:24, 18 липня 2018
Курйози
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Трампа критикують після зустрічі з Путіним / фото facebook.com/Сергей Йолкін

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Карикатуру він опублікував у своєму Facebook. На ній зображений американський президент, на якого кричить роздратований логотип Twitter.

"Тут тобі не Twitter, щоб нести всіляку пургу", - написано на карикатурі.

Раніше в мережі висміяли "спецвзуття" президента Росії Володимира Путіна під час його зустрічі з главою США Дональдом Трампом.

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Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін