У Росії кіт заліз у вітрину і пообідав морепродуктами майже на 20 тисяч гривень (відео)

В ніч на 5 грудня кішка залізла в магазин, де пролізла в охолоджуючу вітрину з продукцією. Тварину застукали за поїданням кальмара гарячого копчення і сушеної камбали працівники аеропорту, повідомила РИА PrimaMedia власниця торгової точки Ірина Кузьміна.

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"Він не тільки з'їв кальмара і камбалу, він надірвав пакети з сушеним восьминогом і іншими морськими делікатесами. По багатьом потоптався, як у приказці "що не з'їм, то понадкушую". Звичайно, довелося всю продукцію, що була в цій вітрині, вилучити і опечатати. Вона підлягає утилізації. А в холодильнику ми провели дезинфекцію і санітарну обробку. Загалом, ввела нас кицька в збитки - товару на 60 тисяч пропало", - зітхає господиня магазину.

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Яким чином рудий злодюга зміг потрапити магазин, так і в термінал - залишається загадкою. Так що доля звіра поки залишається під питанням.

"У зв'язку з вимогами щодо дотримання безпеки польотів та інших заходів безпеки, утримання тварин в аеропорту заборонено наказом генерального директора. Крім того, підприємство має договори зі спеціалізованими установами на проведення різних профілактичних санітарних заходів (у т. ч. дератизації), що виключає можливість перебування бродячих тварин в терміналі. Можливо, кота випадково випустили або загубили пасажири. Адже тварин у нас перевозять досить часто. Разом з тим нам не цілком з'ясовані обставини, при яких кішка потрапила всередину вітрини магазину. Відомо, що магазин закривається повністю рольставнями, холодильні вітрини також повинні закриватися. На нашу думку, саме магазин повинен забезпечити безпеку своєї продукції, - прокоментували ситуацію в прес-службі Міжнародного аеропорту Владивостока.