Розмір не має значення: в Україні зареєстрували сімейну пару з рекордною різницею у зрості (фото)

Жінка у цій парі вища за чоловіка на майже 40 сантиметрів.

Національний реєстр рекордів України зареєстрував сімейну пару киян з найбільшою різницею у зрості.

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Жінка у цій парі вища за чоловіка на майже 40 сантиметрів. Про це повідомила у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова.

"Ця сімейна пара щаслива у шлюбі. Бо для щастя, мабуть, розміри значення не мають! Розміри мають значення для рекорду. Національний Реєстр Рекордів зареєстрував сімейну пару киян, у яких найбільша різниця в зрості - 39,6 см. Зріст дружини, Надії Колоскової, 1,96м, а зріст її коханого чоловіка, Олексія Колесника, - 1,57м. А разом доля їх звела ще в студентські роки, коли вони підробляли на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою", - написала Ветрова.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня у Києві зафіксували спортивний рекорд. Близько 100 спортсменів виклали герб України з килимків для йоги.