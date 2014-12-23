Нідерланди екстрадують до Франції "жахливого стоматолога", який виривав здорові зуби

Гаазький окружний суд прийняв рішення екстрадувати колишнього нідерландського стоматолога Марка ван Ніропа (Mark van Nierop) до Франції, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse. Там він постане перед судом за підозрою в нанесенні каліцтв десяткам пацієнтів під час роботи в Шато-Шинон.

50-річний чоловік на прізвисько «жахливий стоматолог» був затриманий в жовтні в Канаді, звідки його перевезли до Нідерландів. Там його заарештували на підставі міжнародного ордера, виданого Францією.

Ван Ніроп звинувачується в нападі при обтяжливих обставинах і шахрайстві. Згідно з нідерландськими ЗМІ, він видирав здорові зуби і виставляв за це великі рахунки.

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Колишній стоматолог намагався уникнути екстрадиції, стверджуючи, що страждає від «психологічних проблем», серед яких розлад гендерної ідентичності і суїцидальні нахили. На його думку, вилікувати його можна лише в Нідерландах.

Французький суддя у свою чергу заявив, що гарантує Ван Ніропу аналогічний курс лікування у Франції.