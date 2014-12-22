В Аргентині визнали право орангутанга вийти на свободу з зоопарку

Згідно з винесеним рішенням, тварина повинна бути відпущено на волю, передає Lenta.ru за інформацією BBC News.

Позов подала організація AFADA, що займається захистом тварин. На думку активістів, самка на прізвисько Сандра повинна володіти такими ж правами, що і людина. Вони стверджують, що орангутанг володіє достатнім набором когнітивних здібностей для формування особистості.

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Суд погодився з доводами захисників, визнавши, що самка, яка провела останні 20 років у зоопарку, була незаконно позбавлена свободи. Якщо це рішення не оскаржено, то тварина відправлять у природне середовище проживання в один із заповідників Бразилії.

«Цей прецедент дасть змогу відпускати на свободу не тільки приматів, але й інших тварин із зоопарків, цирків та наукових лабораторій», - зазначив адвокат організації Підлогу Буомпадре. На подачу апеляції у зоопарку є десять робочих днів.

Спеціаліст зоопарку Адріан Сестело, у свою чергу, зазначив, що за своєю природою орангутанги ведуть відокремлений спосіб життя і контактують з іншими особинами тільки з метою розмноження й турботи про своє потомство. За його словами, одна з найпоширеніших помилок полягає в уподібненні тваринної поведінки людській.

Самка суматранского орангутанга Сандра народилася в 1986 році в німецькому зоопарку, а через вісім років її перевезли в Буенос-Айрес.

Це не єдиний випадок, коли активісти вимагають визнати право тварини на особисту свободу. На початку грудня апеляційний суд у Нью-Йорку відхилив аналогічний позов щодо шимпанзе по кличці Томмі. Захисники вимагали перевезти його в спеціальний притулок у Флориді. Активісти стверджували, що людиноподібних тварин, у тому числі шимпанзе, закон повинен захищати так само, як і людей, зокрема, їх право не міститися в неволі.

За словами представника організації Nonhuman Rights Project Стівена Вайса, до мавпі застосовні такі основоположні категорії права, як свобода і рівність, і Томмі слід розглядати як особистість. В якості доказів він навів думки експертів в області мислення, які стверджують, що у шимпанзе є «своє я», як і у людей.