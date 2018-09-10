Путін оконфузився під час голосування за мера Москви: йому опиралася урна для бюлетенів (відео)

За даними екзит-полів, чинний мер Москви лідирує на виборах мера міста.

Президент Росії Володимир Путін оконфузився під час голосування за мера Москви 9 вересня.

Путін підійшов до урни, щоб вкинути свій бюлетень, але з першого разу у нього нічого не вийшло. Урна "виплюнула" бюлетень назад, а механічний голос сказав: "Бюлетень невстановленої форми".

Президент Росії зі словами "да ладно" перевернув виборчий листок, але урна була невблаганною: "Бюлетень невстановленої форми". При цьому усі бажаючі могли бачити, за кого саме Путін віддав свій голос.

Путін здивувався, перевернув бюлетень ще раз, тепер - лицьовою стороною донизу, і з третього разу у нього все вийшло.

Як повідомляє Дождь із посиланням на телеканал «Москва 24», за даними екзит-полів, чинний мер Москви Сергій Собянін лідирує на виборах голови міста з 74% голосів.

Раніше УНІАН повідомляв що президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях з зростанням. Цього разу - на спільному фото з головою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.