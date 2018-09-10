"Не обіцяю збільшення розміру": у Грузії кандидат у президенти розмістив рекламу на порносайті

За його словами, це ефективне бізнес-рішення.

У Грузії кандидат у президенти Зураб Джапарідзе розмістив свою передвиборну рекламу на сайті Pornhub.

Про це повідомляє видання "Грузія онлайн".

Кандидат у президенти від партії "Гірчі" підтвердив цю інформацію. З посиланням на його слова повідомляється, що на порносайті розмістили банери з написами "Не обіцяю збільшення розміру!" і "Більше сексу, більше свободи!"

Джапарідзе зазначив, що ідея народилася у членів партії і це, за його словами, "звичайне бізнес-рішення". За його словами, тільки за 4 години 8 вересня банери зібрали до 40 тис. перелядів. За його словами, поки не вирішили, скільки грошей виділять на цю компанію.

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"Один користувач з Грузії в середньому проводить 8-9 хвилин на сайті Pornhub. За цей час він може бачити периферійним поглядом мій банер. По-моєму, це в тисячі разів більш ефективна реклама, ніж всі телевізійні чи вуличні реклами-вистави всіх інших кандидатів разом узятих", - цитують Джапарідзе.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд Грузії легалізував марихуану. Колегія у справах Конституційного суду ухвалила таке рішення після того, як було розглянуто спільний позов кандидата на пост президента Грузії Зураба Джапарідзе і його союзника від партії "Гірчі" Вахтанга Мегрелішвілі.