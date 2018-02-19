На льоду стало спекотніше: фігуристка "засвітила" груди під час виступу на Олімпіаді (фото, відео)

У француженки Габріели Пападакіс розстебнулася сукня на початку програми.

На Зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані виступ танцювальних пар у короткій програмі не обійшовся без курйозу.

У французькій фігуристки Габріели Пападакіс під час виступу розстебнулася сукня і на декількох елементах вона "засвітила" свої груди, передає iSport.

Читайте такожУкраїнка з найбільшими грудьми стала учасницею популярного шоу (фото)"Я відчула одразу ж це, далі я просто молилася, щоб сукня повністю не злетіла, нічого іншого мені не лишалося. Це мене відволікло. Щоб таке сталося на Олімпіаді - це жах", - заявила Габріела після виступу.

Варто зазначити, що розстебнута сукня не сильно завадила фігуристам – після короткої програми Пападакіс і Сізерон другі.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu — CBC Olympics (@CBCOlympics) February 19, 2018

Як повідомляв УНІАН, офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету оригінально висміяв кільце, яке не розкрилося, під час відкриття Олімпіади-2014 в Сочі.