На льоду стало спекотніше: фігуристка "засвітила" груди під час виступу на Олімпіаді (фото, відео)

16:36, 19 лютого 2018
Курйози
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Габріелла Пападакіс / REUTERS

У французькій фігуристки Габріели Пападакіс під час виступу розстебнулася сукня і на декількох елементах вона "засвітила" свої груди, передає iSport.

Читайте такожУкраїнка з найбільшими грудьми стала учасницею популярного шоу (фото)"Я відчула одразу ж це, далі я просто молилася, щоб сукня повністю не злетіла, нічого іншого мені не лишалося. Це мене відволікло. Щоб таке сталося на Олімпіаді - це жах", - заявила Габріела після виступу.

Варто зазначити, що розстебнута сукня не сильно завадила фігуристам – після короткої програми Пападакіс і Сізерон другі.

Як повідомляв УНІАН, офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету оригінально висміяв кільце, яке не розкрилося, під час відкриття Олімпіади-2014 в Сочі.

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Теги: #Олімпіада#фігуристка груди