У США нахабна білка вкрала гарбуз, яким до Хелловіну прикрасили будинок (відео)
13:42, 02 листопада 2018Курйози
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Тварина блискавично схопила гарбуз і кинулася навтьоки.
У США білка вкрала гарбуз, яким до Хелловіну прикрасили будинок
У США білка вкрала гарбуз, яим прикрасили будинок до Хелловіну. Тварина забігла в один з будинків за святковими смаколиками.
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Смішного гостя зафіксувала камера будинку. Цукерок білка не шукала, бо на ганку побачила невеликий гарбуз, яким прикрасили будинок.
Тварина блискавично схопила гарбуз і кинулася навтьоки.
Як повідомляв УНІАН, раніше у США зняли з рейсу жінку, яка намагалася пронести на борт білку в якості «емоційної підтримки».
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