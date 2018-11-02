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У США нахабна білка вкрала гарбуз, яким до Хелловіну прикрасили будинок (відео)

13:42, 02 листопада 2018
Курйози
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Смішного гостя зафіксувала камера будинку. Цукерок білка не шукала, бо на ганку побачила невеликий гарбуз, яким прикрасили будинок.

Тварина блискавично схопила гарбуз і кинулася навтьоки.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США зняли з рейсу жінку, яка намагалася пронести на борт білку в якості «емоційної підтримки».

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Теги: #білка#Хелловін в Білому домі