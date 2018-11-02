У США нахабна білка вкрала гарбуз, яким до Хелловіну прикрасили будинок (відео)

Тварина блискавично схопила гарбуз і кинулася навтьоки.

У США білка вкрала гарбуз, яим прикрасили будинок до Хелловіну. Тварина забігла в один з будинків за святковими смаколиками.

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Смішного гостя зафіксувала камера будинку. Цукерок білка не шукала, бо на ганку побачила невеликий гарбуз, яким прикрасили будинок.

Тварина блискавично схопила гарбуз і кинулася навтьоки.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США зняли з рейсу жінку, яка намагалася пронести на борт білку в якості «емоційної підтримки».