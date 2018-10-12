У США зняли з рейсу жінку, яка намагалася пронести на борт білку як «емоційну підтримку» (відео)

В авіакомпанії Frontier Airlines заявили, що будь-які гризуни, в тому числі білки, не допускаються на її рейси.

У Міжнародному аеропорту Орландо (США) зняли з рейсу авіакомпанії Frontier Airlines пасажирку на інвалідному візку, яка намагалася пронести на борт живу білку в якості емоційної підтримки.

Як повідомляє wftv.com, жінка відмовилася добровільно покинути літак, тому екіпаж викликав поліцію. Пасажирка довго пручалася, але поліції все ж вдалося супроводити її з літака в термінал аеропорту під гучні оплески інших пасажирів на підтримку жінки.

Представники авіакомпанії заявили, що жінка вказала у своєму бронюванні намір пронести на борт тварину для емоційної підтримки, однак не вказала, що цією твариною буде білка.

При цьому, за їхніми словами, будь-які гризуни, в тому числі білки, не допускаються на рейси авіакомпанії.

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Повідомляється, що інцидент є одним з багатьох недавніх випадків, пов'язаних з емоційною підтримкою тварин в літаках. Не так давно жінка намагалася отримати емоційну підтримку на борту літака від павича.

Водночас в минулому році всі великі авіакомпанії змінили свою політику щодо тварин в салоні літаків. Зокрема, було обмежено кількість тварин, які можуть одночасно перебувати на борту, а також перелік «дозволених» видів: жодних їжаків, кіз та інших рогатих тварин.

Крім того, тепер більшість авіакомпаній вимагають довідку від лікаря, записи про наявність всіх щеплень у тварини і попереднє повідомлення про те, що пасажир планує пронести таку підтримку на борт.

Зазначимо, у ряді країн, у тому числі в США, пасажирам дозволяється взяти з собою тварин для так званої «емоційної підтримки». Мова йде про людей, які відчувають страх польотів. При цьому зазвичай пасажир повинен пред'явити документ від ліцензованого спеціаліста в області психотерапії або психіатрії, що засвідчує необхідність у тварині. Найчастіше мова йде про собак, проте багато людей, які потребують підтримки, стверджують, що такі функції для них можуть виконувати не лише собаки, а й багато інших тварин. Саме на цьому грунті й виникають найзапекліші суперечки.