Британка заробила мільйони на продажі брудних шкарпеток

Вона продає їх фетишистам.

У Великобританії 33-річна Роксі Сайкс заробляє хороші гроші незвичним способом. Точніше, спосіб звичний – продаж речей. А ось те, що вона продає – незвичайне. Виявилося, що жінка продає свої брудні шкарпетки і взуття фетишистам.

За рік вона заробила на цьому майже 100 тисяч футів (3,6 млн грн), передає Хроніка.інфо.

Одного разу колега зауважив, що у Сайкс красиві ноги, і її переконали завести аккаунт в Instagram, де вона могла б їх демонструвати.

"Коли у мене з'явилися тисячі передплатників і повідомлення про продаж використаних речей, я зрозуміла, що можу на цьому заробляти. Я не показувала своє обличчя або що-небудь інше спочатку", – розповіла британка.

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Жінка зрозуміла, що продаж брудних шкарпеток і взуття – дійсно хороше джерело доходу після того, як за місяць заробила більше 8 тис. фунтів (292 тис. грн).

"Тепер я думаю, що ніколи не припиню це робити - скільки б років мені не виповнилося, мої ноги завжди зможуть заробити гроші", - зазначає вона.

Тепер Роксі Сайкс продає речі не тільки через соцмережі, але і на сайтах. Пара шкарпеток, яку вона проносила цілий день, йде за 20 фунтів (729 грн), взуття після двох місяців використання – за 200 фунтів (7 290 грн), а відео, на якому вона ворушить пальцями ніг, - за 100 фунтів (3 645 грн). Вона також навчає фетиш-моделей того, як заробляти в цьому бізнесі.