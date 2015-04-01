Бразильське телебачення жорстоко розіграло пасажирів метро

У першій частині ролика (починається з другої хвилини) показаний розіграш з жінкою, яка їхала сама в вагоні. Під час зупинки гасне світло, але не відчиняються двері. Коли освітлення відновлюється, жінка виявляє навколо себе десятки зомбі. Майже всі вони перебувають за межами вагона і ломляться у двері і вікна, але в процесі розіграшу один з акторів підповзає до жінки і навіть встигає доторкнутися до неї, пише Медуза з посиланням на The Daily Mail.

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