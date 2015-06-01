Мережа ресторанів KFC судиться з китайськими компаніями через чутки про восьминогих курей

Неправдива інформація, кажуть в KFC, поширювалася через акаунти китайських компаній у соцмережах, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

У заяві, опублікованій у понеділок на сайті китайського підрозділу фаст-фуд мережі, йдеться, що однією з таких чуток була заява про те, що кури, м'ясо яких використовується для приготування страв, генетично модифіковані - у них по шість крил і по вісім ніг.

Читайте такожMcDonald's вперше розкрив секрети приготування картоплі-фрі (відео)KFC вимагає відшкодування збитків, завданих компанії цими чутками, в розмірі 1,5 мільйона юанів (242 тисячі доларів) і вибачень від кожної з трьох компаній.

Суд прийняв позов до розгляду.

Два роки тому влада Китаю оголосила про початок кампанії з боротьби з подачею негативної інформації і тим, що вони характеризують як поширення чуток в інтернеті. Критики владного режиму заявили, що дії влади спрямовані на придушення будь-якої критики на адресу Комуністичної партії.