Канадський небіжчик запізнився на власні похорони

Денніс Хемілтон (Dennis Hamilton), який раптово помер на робочому місці в канадській провінції Альберта, не встиг на власні похорони, оскільки труну з його тілом зняли з авіарейсу, щоб вмістити багаж пасажирів, повідомляє AFP з посиланням на канадські ЗМІ.

Труну з тілом Хемілтона мали доставити в східну канадську провінцію Ньюфаундленд, проте, за словами представника авіакомпанії Air Canada, зробити це вчасно не вдалося через затримку рейсу, в результаті якої труна не встигла потрапити на борт літака в Монреалі, звідки він повинен був відправитися у Ньюфаундленд.

Представник Air Canada, крім того, відкинув звинувачення в тому, що труну з тілом Хемілтона нібито було знято з рейса через брак місця в багажному відділенні літака. "На жаль, це просто зайняло більше часу, ніж ми чекали", - поділився він.

Відстань між провінціями Альберта і Ньюфаундленд складає близько чотирьох тисяч кілометрів, відзначає Лента.ру.