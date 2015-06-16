У Бельгії з'явилися пішохідні доріжки для людей зі смартфонами (фото)

16:55, 16 червня 2015
Курйози
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Спеціальні пішохідні доріжки для людей, які постійно дивляться на екрани смартфонів, з'явилися у Бельгії.

yahoo.com

В Антверпені на вулицях з'явилися спеціальні доріжки, які призначаються для пішоходів, які не випускають з рук смартфони, коли йдуть по вулиці. Про це повідомляє YAHOO NEWS.

yahoo.com

Найповільніші пішоходи, які набирають і читають повідомлення, коли йдуть вулицею, в ідеалі тепер повинні ходити шляхом, який виділений з двох сторін білими смугами.

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Такі доріжки придумав міський магазин Mlab, де продають і ремонтують мобільні телефони.

У компанії відзначають, що люди, які не можуть відірватися від екрану телефону, не бачать нічого навколо і стикаються з іншими пішоходами — це небезпечно і для самої людини, і для телефону, який може впасти і розбитися.

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