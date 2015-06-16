У Бельгії з'явилися пішохідні доріжки для людей зі смартфонами (фото)
Спеціальні пішохідні доріжки для людей, які постійно дивляться на екрани смартфонів, з'явилися у Бельгії.
В Антверпені на вулицях з'явилися спеціальні доріжки, які призначаються для пішоходів, які не випускають з рук смартфони, коли йдуть по вулиці. Про це повідомляє YAHOO NEWS.
Найповільніші пішоходи, які набирають і читають повідомлення, коли йдуть вулицею, в ідеалі тепер повинні ходити шляхом, який виділений з двох сторін білими смугами.
Читайте такожЧасте використання електронної пошти підвищує рівень стресу
Такі доріжки придумав міський магазин Mlab, де продають і ремонтують мобільні телефони.
On-arrête pas le progrès (ou pas) #textwalkinglane#Anverspic.twitter.com/TjN0VSO9pl
— Baptiste Vassor (@Baptiste_Vassor) June 15, 2015
У компанії відзначають, що люди, які не можуть відірватися від екрану телефону, не бачать нічого навколо і стикаються з іншими пішоходами — це небезпечно і для самої людини, і для телефону, який може впасти і розбитися.