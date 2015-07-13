Чайка відібрала у туриста з Німеччини відеокамеру та зняла на неї атлантичний пейзаж

Морська чайка зняла відео атлантичного узбережжя, відібравши камеру у туриста з Німеччини на іспанських островах Сьєс. Наприкінці зйомки птах сам потрапив у кадр. Про це повідомляє The Daily Mirror з посиланням на відповідне відео, опубліковане на Youtube.

Мандрівник Мартін Лозано вирішив зафіксувати чайку, яку він зустрів на оглядовому майданчику. Птах здався йому кумедним. Турист закріпив камеру на горизонтальній поверхні, однак птах побажав сам стати оператором, схопив гаджет і злетів, передає Lenta.ru.

Приблизно за хвилину чайка встигла зняти види скелястого атлантичного узбережжя, які, як визнав Лозано, виявилися ефектнішими за ті, що зобразив він сам. Оскільки після короткого польоту птах повернувся на оглядовий майданчик, туристу вдалося забрати у нього камеру.

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Представники фауни не вперше намагаються освоїти фото - та відеотехніку. У червні 2015 року на Балі довгохвоста макака відібрала у британської туристки камеру GoPro і зробила автопортрет. У 2014 році на смартфон сфотографувалася слониха в англійському сафарі-парку: своїм хоботом тварина доторкнулася до екрану гаджета, який впустив турист, і мимоволі зробила селфі.