Папуга, який сміється пекельним сміхом, став зіркою YouTube (відео)
21:32, 15 травня 2015Курйози
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Багато користувачів YouTube написали, що це їх "улюблене відео з пернатими", яке "можна дивитися нескінченно".
Папуга навчився наслідувати сміх мультяшного лиходія / flickr.com/photos/46143783@N04
В Інтернеті набирає популярність ролик, на якому папуга регоче сміхом мультяшного лиходія. За кілька днів кумедне відео подивилися понад 37 тисяч разів, повідомляють Вести з посиланням на Mirror.
На опублікованих кадрах з'являється маленький зелений папуга, який входить в двері і починає майстерно наслідувати сміх свого господаря. Втім, вже через секунду стає зрозуміло, що птах може не тільки копіювати сміх конкретної людини, але і додавати до нього власні характерні нотки.
Багато користувачів YouTube написали, що це їх "улюблене відео з пернатими", яке "можна дивитися нескінченно".
Відео Mark G.
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