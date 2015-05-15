Папуга, який сміється пекельним сміхом, став зіркою YouTube (відео)

21:32, 15 травня 2015
Курйози
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Багато користувачів YouTube написали, що це їх "улюблене відео з пернатими", яке "можна дивитися нескінченно".

Попугай научился подражать смеху мультяшного злодея / flickr.com/photos/46143783@N04

В Інтернеті набирає популярність ролик, на якому папуга регоче сміхом мультяшного лиходія. За кілька днів кумедне відео подивилися понад 37 тисяч разів, повідомляють Вести з посиланням на Mirror.

На опублікованих кадрах з'являється маленький зелений папуга, який входить в двері і починає майстерно наслідувати сміх свого господаря. Втім, вже через секунду стає зрозуміло, що птах може не тільки копіювати сміх конкретної людини, але і додавати до нього власні характерні нотки.

Багато користувачів YouTube написали, що це їх "улюблене відео з пернатими", яке "можна дивитися нескінченно".

Відео Mark G.
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