Папуга, який сміється пекельним сміхом, став зіркою YouTube (відео)

В Інтернеті набирає популярність ролик, на якому папуга регоче сміхом мультяшного лиходія. За кілька днів кумедне відео подивилися понад 37 тисяч разів, повідомляють Вести з посиланням на Mirror.

На опублікованих кадрах з'являється маленький зелений папуга, який входить в двері і починає майстерно наслідувати сміх свого господаря. Втім, вже через секунду стає зрозуміло, що птах може не тільки копіювати сміх конкретної людини, але і додавати до нього власні характерні нотки.

Багато користувачів YouTube написали, що це їх "улюблене відео з пернатими", яке "можна дивитися нескінченно".