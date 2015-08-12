В Німеччині дівчина знайшла в озері злиток золота
20:52, 12 серпня 2015Курйози
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Під час купання в одному з озер Баварії дівчина виявила золотий злиток вартістю 16 тисяч євро. Якщо законного власника злитка не буде знайдено, дівчина зможе залишити знахідку собі.
Дно озера досліджували водолази, але більше нічого не виявили / en.wikipedia.org
16-річна дівчина виявила золотий злиток вартістю 16 тисяч євро під час купання в одному з озер Баварії, повідомляють РИА Новости.
За повідомленням поліції, золотий злиток вагою в 0,5 кілограма лежав на дні озера Кенігзеє на глибині двох метрів.
Як повідомляє видання, вона здала дорогоцінну знахідку місцевим властям, які намагаються встановити її походження. Водолази з поліції провели додаткові дослідження дна озера, але не виявили жодних цінностей.
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Представник правоохоронних органів заявив, що якщо законного власника злитка не буде знайдено, дівчина зможе залишити знахідку собі.
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