В Німеччині дівчина знайшла в озері злиток золота

16-річна дівчина виявила золотий злиток вартістю 16 тисяч євро під час купання в одному з озер Баварії, повідомляють РИА Новости.

За повідомленням поліції, золотий злиток вагою в 0,5 кілограма лежав на дні озера Кенігзеє на глибині двох метрів.

Як повідомляє видання, вона здала дорогоцінну знахідку місцевим властям, які намагаються встановити її походження. Водолази з поліції провели додаткові дослідження дна озера, але не виявили жодних цінностей.

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Представник правоохоронних органів заявив, що якщо законного власника злитка не буде знайдено, дівчина зможе залишити знахідку собі.