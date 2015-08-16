Поліція в Індії 21 годину перераховувала конфіскований хабар
18:40, 16 серпня 2015Курйози
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У Калькутті поліція витратила 21 годину на автоматичний перерахунок готівки, яка була передана місцевому інженерові в якості хабара. Готівку рахували за допомогою трьох грошових машин.
REUTERS
Всього розмір передбачуваного хабара склав 3,2 млн доларів. Їх передали інженеру, який виконує замовлення від місцевої влади. Зараз він заарештований разом зі своїм сином, чия роль у корупційному скандалі не уточнюється, повідомляє Російська служба ВВС.
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Антикорупційний підрозділ поліції виявив готівку всередині подушок, матраців, диванів, між перекриттями в стелі, в тайниках в стіні і в ванній під плиткою, а також в холодильнику.
Незважаючи на повне виснаження після майже доби перерахунку готівки, поліція має намір перевірити інші будинки, де жив інженер.
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