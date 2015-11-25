Фіни встановили попереджувальний дорожній знак про людей з гаджетами

На червоно-жовтому трикутнику зображені фігури, крокуючі з телефоном у руках. Знак з'явився в одному з центральних районів міста Мунккініємі, передає Lenta.ru. Позначення підписано Mobile people (Люди з мобільниками). Його придумала креативна команда Якоба Семплера і Еміля Тіісманна після того, як перший з них потрапив під машину. Причиною інциденту стало те, що Якоб Семплер був зосереджений на своєму смартфоні.

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За його словами, один з підприємців хотів попередити пішоходів про небезпеку, якій вони себе піддають, звертаючи увагу на мобільні пристрої під час ходьби.

Хто встановив дорожній знак, невідомо. Він розташований на приватній території, тому влада міста не може його забрати.

Раніше в листопаді в Стокгольмі з'явилися дорожні знаки, що попереджають про користувачів смартфонів, зосереджених на своїх пристроях. Представники прес-служби департаменту транспорту міста повідомили, що неофіційні знаки доведеться зняти.

У вересні 2014 року в Китаї влада створила пішохідну доріжку, виділену спеціально для людей з телефонами. На тротуар була нанесена розмітка з напрямком руху, щоб городяни, які постійно дивляться екрани своїх гаджетів, краще орієнтувалися.