У Калінінграді засипали піском безкоштовну снігову гірку, щоб діти каталися на платній

«Поруч залишилася платна гірка, огороджена парканом. Покататися на ній один раз коштує 50 рублів», — повідомляє газета «Вечірній трамвай».

В адміністрації парку FlashNord пояснили, що безкоштовна гірка утворена стихійно і не відповідає всім вимогам безпеки, тому що в кінці спуску розташований струмок і дерева.

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У той же час, обгороджена платна траса для санчат і снігокатів спеціально обладнана для катання. В обладнання гірки адміністрація парку вклала близько 2 мільйонів рублів, які досі не окупилися.

Жителі міста відзначають, що вже багато років катаються на стихійній гірці. В архівах є навіть довоєнні фотографії, де на ній катаються мешканці Кенігсберга.