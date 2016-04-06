Реакції на "панамський скандал": російський політолог переплутав Ісландію з Ірландією

Відомий російський політолог, голова міжкомісійний робочої групи з міжнародного співробітництва та публічної дипломатії Громадської Палати РФ Сергій Марков, коментуючи офшорний скандал у своєму Facebook, допустив дотепну помилку.

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У дописі кандидата політичних наук ісландський прем'єр-міністр Сігмундур Гюннлейгссон, який подав у відставку після оприлюднення архіву даних про офшори, став прем'єр-міністром Ірландії.

Крім того, розмірковуючи про демократію, Марков заговорив про "англосаксів", які Вдля себе зробили демократію". Але при цьому, додав він, для англосаксів "росіяни в Україні – це люди другого або третього сорту".

"Майдан, це поворот від недосконалої демократії до терористичної націоналістичної диктатури. Ось з таким расизмом, русофобією ми, росіяни, не згодні", - стверджує Марков.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Прем'єр Ісландії подав у відставку через звинувачення з Панамського Досьє. Тому що у них в Ірландії хоч і олігархи, але і... Опубліковано Sergey Markov5 квітня 2016 р.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

У свою чергу сама юрфірма Mossack Fonseca заявила, що відмовляється засвідчити автентичність опублікованих документів, і назвала дії журналістів злочином.