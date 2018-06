У Китаї грайливі панденята не дали жінці прибрати вольєр (відео)

Ведмежата влаштували безлад у центрі з розведення панд в Сичуані. Коли жінка почала прибиратися, панди почали розкидати по вольєру листя і грати з кошиком для сміття, пише Сноб.

Відео з пандами отримало широку популярність. У записі CCTV News у фейсбуці менше ніж за 13 годин ролик переглянули понад 500 тисяч разів.

Панди користуються особливою популярністю у користувачів китайського інтернету. На початку травня в дослідницькому центрі в китайському Сичуані народила перша велика панда в 2016 році — за трансляцією народження панди стежили 630 тисяч чоловік.

У квітні 2016 року особливо прославилося дитинча панди, якого сфотографували, коли воно пило молоко. Ведмедик став героєм китайського інтернету.

Here's a panda and a bowl of milk to start your Monday. | photo credit: Wolong Panda Club via Weibo pic.twitter.com/jXcMnsxfG7