У Китаї грайливі панденята не дали жінці прибрати вольєр (відео)
Дитинчата великої панди влаштували погром у своєму вольєрі, коли туди прийшла прибиральниця. Відео інциденту у фейсбуку опублікував китайський телеканал CCTV News
Ведмежата влаштували безлад у центрі з розведення панд в Сичуані. Коли жінка почала прибиратися, панди почали розкидати по вольєру листя і грати з кошиком для сміття, пише Сноб.
Відео з пандами отримало широку популярність. У записі CCTV News у фейсбуці менше ніж за 13 годин ролик переглянули понад 500 тисяч разів.
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Панди користуються особливою популярністю у користувачів китайського інтернету. На початку травня в дослідницькому центрі в китайському Сичуані народила перша велика панда в 2016 році — за трансляцією народження панди стежили 630 тисяч чоловік.
У квітні 2016 року особливо прославилося дитинча панди, якого сфотографували, коли воно пило молоко. Ведмедик став героєм китайського інтернету.
Here's a panda and a bowl of milk to start your Monday. | photo credit: Wolong Panda Club via Weibo pic.twitter.com/jXcMnsxfG7— Raya Fahreza (@rayafahreza) April 18, 2016