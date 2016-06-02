В Ірландії п'ятирічний хлопчик знайшов наркотики в Kinder Surprise

Дивну знахідку зробила дитина, яка проживає в місті Лімаваді графства Лондондеррі, пише The Telegraph.

Під час гри з восьмирічним братом він взяв у руки «Кіндер-сюрприз», дістав з яйця пластиковий контейнер і, розкривши його, виявив всередині білий порошок у пакеті.

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Спантеличена дитина віддала знайдений "сюрприз" своєму батькові, а той звернувся в поліцію.

Правоохоронні органи Великобританії вже почали розслідування за даною справою.

За попередніми даними, шоколадне яйце було начинений метамфетаміном.