В Ірландії п'ятирічний хлопчик знайшов наркотики в Kinder Surprise
13:36, 02 червня 2016Курйози
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Поліція Великобританії проводить розслідування за фактом виявлення наркотиків в дитячих ласощах Kinder Surprise.
Хлопчик замість іграшки знайшов метамфетамін / bryansktoday.ru
Дивну знахідку зробила дитина, яка проживає в місті Лімаваді графства Лондондеррі, пише The Telegraph.
Під час гри з восьмирічним братом він взяв у руки «Кіндер-сюрприз», дістав з яйця пластиковий контейнер і, розкривши його, виявив всередині білий порошок у пакеті.
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Спантеличена дитина віддала знайдений "сюрприз" своєму батькові, а той звернувся в поліцію.
Правоохоронні органи Великобританії вже почали розслідування за даною справою.
За попередніми даними, шоколадне яйце було начинений метамфетаміном.
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