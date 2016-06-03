У Китаї маленький хлопчик зруйнував Lego-скульптуру за 15 тисяч доларів

Незабаром після відкриття виставки до скульптури підійшов маленький хлопчик віком близько чотирьох-п'яти років і зруйнував її, передає Медуза.

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Художник по імені Чжао збирав фігуру лиса протягом трьох діб. Після того, як дитина зруйнувала її, Чжао опублікував фотографії наслідків на своїй сторінці в Weibo. Він не уточнював, що саме сталося з його роботою, але не приховував сильного розчарування від події.

Твір Чжао оцінювалося в 100 тисяч юанів (15 тисяч доларів). Автор роботи прийняв вибачення батьків дитини і не став вимагати з них компенсації.