Савченко заснула на засіданні з нацбезпеки (відео)
15:49, 16 червня 2016Курйози
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Народний депутат Надія Савченко заснула на засіданні комітету Верховної Ради з питань оборони і нацбезпеки.
Савченко бореться зі сном / скріншот
Відповідне відео було опубліковано на YouTube.
На записі видно, як Савченко бореться зі сном, намагаючись почути слова виступаючого на засіданні нардепа.
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При цьому інший нардеп Андрій Тетерук налив їй у склянку воду, щоб підбадьорити.
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