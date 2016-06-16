Савченко заснула на засіданні з нацбезпеки (відео)

15:49, 16 червня 2016
Курйози
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Народний депутат Надія Савченко заснула на засіданні комітету Верховної Ради з питань оборони і нацбезпеки.

Савченко / скриншот

Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

На записі видно, як Савченко бореться зі сном, намагаючись почути слова виступаючого на засіданні нардепа.

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При цьому інший нардеп Андрій Тетерук налив їй у склянку воду, щоб підбадьорити.

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