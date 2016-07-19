У Держдумі РФ хочуть, щоб всі покемони зібралися на дільницях в день виборів

Про це заявив віце-спікер Держдуми РФ від ЛДПР Ігор Лебедєв, повідомляє РИА "Новости".

"Це ж гра. До неї можна і потрібно ставитися як до гри. Чергова розвага для людей різного віку", - зазначив депутат Держдуми.

Віце-спікер підкреслив, що не має нічого проти того, що люди будуть намагатися знайти в будівлі Держдуми покемонів.

"Більше того, хочемо, щоб 18 вересня всі покемони зібралися на виборчих дільницях. Тоді виборці, бігаючи за покемонами, прийдуть на виборчі дільниці і волею-неволею проголосують за ту чи іншу партію", - сказав Лебедєв.

Нагадаємо, в Раді Федерації РФ побачили в популярній грі Pokemon Go витівки диявола.

Pokemon Go - гра з елементами доповненої реальності для гаджетів на базі Android і iOS, запущена 6 липня. Гравці переміщаються містом зі смартфонами, шукають покемонів і ловлять їх віртуальними покеболами. Спійманих персонажів можна тренувати, а потім битися з іншими гравцями.